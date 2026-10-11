Дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА

Инфраструктура объекта повреждена, пострадавших нет. Платформа работает в аварийном режиме.

Работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью приостановлена после атаки БПЛА, сообщила компания в Telegram-канале Yandex Cloud. В результате атаки инфраструктура объекта получила повреждения.

Оставшиеся ресурсы не обеспечивают стабильную работу сервисов.

«Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным», — заявили в компании.

Профильные службы уже находятся на месте и устраняют последствия атаки. Yandex Cloud использует канал для оперативных сообщений о доступности сервисов и ходе их восстановления.

СМИ пишут о проблемах с приложением «Яндекс Go» в Москве и Подмосковье.

Ранее атака БПЛА вывела из строя несколько модулей дата-центра «Яндекса» в Калуге и Рязанской области.