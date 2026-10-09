Атака БПЛА вывела из строя несколько модулей дата-центра «Яндекса» в Калуге

9 октября в результате атаки беспилотников пострадал дата-центр «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей полностью выведены из строя, из-за чего часть сервисов компании может работать с перебоями.

В Калуге после атаки БПЛА повреждена часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса». Несколько модулей объекта полностью вышли из строя, сообщила пресс-служба компании.

«Из-за этого часть сервисов Яндекса может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Какие именно сервисы затронуты и сколько времени потребуется на восстановление оборудования, пока не уточняется.

Накануне, 8 октября, беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасове Рязанской области. На объекте произошел пожар, после которого работа дата-центра была полностью остановлена.

Из-за аварии стала недоступна зона облачной инфраструктуры Yandex Cloud ru-central1-b. С последствиями сбоя столкнулась и справочная система «Клерк Системс», работу которой впоследствии восстановили.