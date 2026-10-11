Такси не вызвать: сервисы «Яндекса» дали сбой после остановки дата-центра во Владимире

Пользователи столкнулись с проблемами в «Яндекс Go», «Яндекс Еде», «Яндекс Пэй» и других сервисах.

Работа дата-центра «Яндекса» во Владимире была полностью остановлена после атаки беспилотников. Мониторинговые порталы фиксируют многочисленные жалобы на недоступность приложений и отдельных функций. Сбои наблюдаются в том числе в Санкт-Петербурге.

В «Яндекс Go» пользователи не могут вызвать такси, а водители не видят заказы. Также поступают сообщения о сбоях GPS и навигации. Пользователи «Яндекс Еды» жалуются на ошибки при вводе адреса, невозможность оформить заказ и отсутствие товаров в приложении.

Данные сайта «Детектор сбоев»

Проблемы затронули поиск «Яндекса», «Яндекс Музыку», Yandex Cloud и систему «Дом с Алисой». В «Яндекс Пэй» у части пользователей не загружается платежная форма и отсутствует доступ к приложению и деньгам. В системе умного дома не выполняются сценарии и не работают голосовые команды для управления устройствами.

Кроме того, перестала работать государственная система в области ветеринарии «ВетИС».