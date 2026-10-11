Потанин: налоговая нагрузка может начать сокращать доходы бюджета

Недостаток инвестиций замедляет экономический рост и сужает налоговую базу. Дополнительное изъятие прибыли у компаний может усилить этот эффект.

Налоговая нагрузка на экономику подошла к уровню, после которого она может начать работать против доходов бюджета, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Главной проблемой он назвал нехватку инвестиций.

«Рост невысокий, соответственно, сокращается налоговая база, расходы растут. Стало быть, возникает напряжение для бюджета», — пояснил Потанин.

По его словам, при борьбе с дефицитом бюджета в первую очередь сокращаются инвестиционные расходы, а изъятие прибыли у компаний дополнительно ограничивает возможности для вложений.

Инвестиции в основной капитал в России в 2025 году снизились на 2,3% в реальном выражении. Минэкономразвития прогнозирует их сокращение еще на 5,4% в 2026 году и рост на 0,2% в 2027 году. Потанин считает допустимой повышенную фискальную нагрузку только на заработанную прибыль, а не на средства из оборота.

В 2027 году Минфин планирует дополнительно собрать 1,5 трлн рублей за счет новых законодательных инициатив. Среди них — распространение пятиступенчатой шкалы НДФЛ на пассивные доходы и налог на сверхдоходы для горно-металлургического комплекса.