Частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива не затронет российских потребителей — Новак

Кабмин частично снял запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение принято во исполнение договоренностей Президента РФ и Президента США, оно вступило в силу 10 октября и позволит направить на мировой рынок 500 тыс. т дизельного топлива, сообщается в ТГ-канале Правительства.

«Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах», – отметил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок