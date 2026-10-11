Частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива не затронет российских потребителей — Новак
Производство дизельного топлива позволит обеспечить заявленные экспортные поставки без ущерба для внутреннего рынка.
Кабмин частично снял запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение принято во исполнение договоренностей Президента РФ и Президента США, оно вступило в силу 10 октября и позволит направить на мировой рынок 500 тыс. т дизельного топлива, сообщается в ТГ-канале Правительства.
«Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах», – отметил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок