Бизнес в полтора раза чаще страхуется от колебаний курса рубля в 2026 году

К 1 июля 2026 года компании зафиксировали будущие валютные расчеты на 1,6 трлн рублей. Форварды снижают курсовые риски, но расходы на такую защиту могут включаться в цены.

Объем действующих валютных форвардов российских компаний достиг $21 млрд, или около 1,6 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Годом ранее показатель составлял $13,8 млрд.

Об этом сообщили «Известия».

В первом полугодии 2026-го бизнес заключил 18,5 тыс. внебиржевых валютных форвардов — почти вдвое больше, чем годом ранее. Такие сделки позволяют заранее согласовать с банком сумму, курс и срок обмена валюты. Инструмент используют импортеры, закупающие товары, сырье и оборудование за рубежом, а также экспортеры с валютной выручкой и расходами в рублях.

Форварды помогают компаниям заранее определить расходы и выручку, особенно при длительных сроках поставки. Однако защита не бесплатна: форвардный курс учитывает разницу процентных ставок в России и США, которая оценивается примерно в 10% годовых. При стабильном курсе эти затраты становятся дополнительными издержками бизнеса.

Фиксация курса может сгладить перенос валютных колебаний в стоимость товаров, но не гарантирует снижения цен. Расходы на форвард также могут попасть в конечную цену, а рост валютных затрат отражается на стоимости импорта в течение нескольких месяцев, иногда — до года.