ГК «Астрал» сообщила о перебоях в работе Электронной отчетности, ЭДО и ЭПД после атаки на инфраструктуру Яндекса

После атаки БПЛА на инфрастуктуру Яндекса возникли перебои в работе сайтов и приложений компаний, использующих его сервисы.

Временно недоступны приложения «Вкусно и точка» и «Магнит», а также маркетплейс Lamoda. У «Додо Пиццы» не работают сайт и приложение, поэтому пользователи не могут оформить доставку, самовывоз или заказ в пиццерии. Деньги за оплаченные, но не доставленные заказы вернут после проверки.

ГК «Астрал» сообщила о перебоях в работе Электронной отчетности, ЭДО и ЭПД. При ошибках во время отправки или подписания документов компания рекомендует повторить попытку позднее. Данные и документы сохраняются, дополнительных действий от пользователей не требуется.

Ведутся работы по восстановлению сервисов.