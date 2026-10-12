Тяжелый и смертельный травматизм на производстве снизился на 9,3% по итогам 2025 года

Роструд связывает динамику с профилактикой и более ответственным подходом работодателей.

О сокращении числа производственных травм с тяжелыми и смертельными исходами рассказал глава Роструда Михаил Иванков.

«Мы зафиксировали по итогам 2025 года снижение производственного травматизма именно по тяжелым и смертельным случаям на 9,3%. Это очень хороший результат», — сказал Иванков.

Основными причинами снижения показателя Иванков назвал профилактические меры, а также активное и ответственное отношение работодателей к вопросам безопасности труда.