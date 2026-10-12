Предельный возраст службы женщин-военных повысят до 50 лет

Правительство решило увеличить предельный возраст военной службы женщин на пять лет.

Предельный возраст пребывания женщин на военной службе предлагают повысить с 45 до 50 лет. Правительственный законопроект с поправками в Закон «О воинской обязанности и военной службе» размещен в электронной базе Госдумы 9 октября 2026 года.

Для женщин-офицеров предельный возраст пребывания в запасе планируют увеличить с 50 до 55 лет. Для женщин с другими воинскими званиями его повысят с 45 до 50 лет.

Действующие возрастные ограничения не всегда позволяют получить выслугу, необходимую для пенсии и других видов обеспечения, указано в пояснительной записке.

«Гражданка, поступившая на военную службу по контракту в возрасте 25–30 лет, проходящая военную службу в местности, где не установлена льготная выслуга лет на пенсию, рискует быть не обеспеченной жильем и пенсией после достижения предельного возраста пребывания на военной службе», — говорится в пояснительной записке.

Новые правила будут применяться после вступления закона в силу. Контракты о прохождении военной службы, заключенные ранее установленного срока, сохранят условия, действовавшие на момент их подписания.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2027 года.