Руководство и главбухов территориальных ФОМС обяжут раскрывать доходы — законопроект

Антикоррупционные стандарты могут распространить на сотрудников территориальных фондов ОМС. Для руководителей также введут запрет на счета в иностранных банках.

Сотрудников территориальных фондов ОМС предлагают обязать соблюдать антикоррупционные стандарты, следует из разработанного правительством проекта поправок в Трудовой кодекс. Документ опубликовали 9 октября 2026 в электронной базе Госдумы.

Руководители территориальных фондов, их заместители и главные бухгалтеры должны будут представлять сведения о доходах и имуществе. Им также запретят иметь счета в иностранных банках и вменят обязанность предотвращать и урегулировать конфликт интересов.

Стандарты включают запреты, ограничения и правила, которые касаются декларирования доходов, получения подарков и борьбы с конфликтом интересов. Вместе с поправками в ТК правительство внесло сопутствующий законопроект, устанавливающий основания для проверки представленных сведений. Изменения также потребуются в постановлении правительства, которое определяет порядок применения антикоррупционных стандартов.