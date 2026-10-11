Письмо Минфина: можно ли учесть с коэффициентом 2 затраты на опытный образец для НИОКР
Если образец признается амортизируемым основным средством, его первоначальную стоимость формируют без повышающего коэффициента.
Затраты на создание опытного образца в рамках НИОКР можно учитывать с коэффициентом 2, разъяснил Минфин в письме от 28.09.2026 № 03-03-06/1/84741. Условие — образец необходим для достижения целей исследования или разработки.
Коэффициент применяется к расходам, перечисленным в подпунктах 1–5 п. 2 ст. 262 НК. Такие затраты включают в состав прочих расходов при расчете налога на прибыль в размере фактических расходов, умноженных на 2.
Правило действует для НИОКР, включенных в утвержденный перечень. Если созданный образец соответствует критериям амортизируемого основного средства, его первоначальную стоимость определяют в общем порядке без повышающего коэффициента.
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