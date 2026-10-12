💲 Доллар может остаться в диапазоне 84–86 рублей на неделе с 12 по 16 октября 2026

Общая зона семи прогнозов по доллару составляет 84–86 рублей. Полный разброс оценок аналитиков шире — от 82 до 88 рублей.

Курс доллара может удержаться около текущих значений, следует из прогнозов аналитиков «БКС Мир инвестиций», УК «Первая», Bitbanker, SharesPro, НИИПУ, Совкомбанка и «Альфа-Форекс». Официальный курс на 10–12 октября составляет 84,90 рубля. По евро общая зона прогнозов равна 94–97 рублям, по юаню — 12,6–12,8 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,9048 рубля Евро 94,9745 рубля Юань 12,6739 рубля

Давление на рубль оказывают покупки валюты и золота Минфином. С 7 октября по 6 ноября ведомство направит на них 279,42 млрд рублей, или 12,7 млрд рублей в день против 2,5 млрд рублей месяцем ранее. После объявления курс доллара вырос до 85,71 рубля, но затем опустился до 84,90 рубля.

Рубль поддерживают высокая стоимость нефти, ключевая ставка 14% и приближение налогового периода. Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 23 октября 2026 года. Среди негативных факторов аналитики также называют рост спроса компаний на валюту, санкционные риски и закупки импортного топлива и оборудования.

На прошлой неделе официальный курс находился в диапазоне 84,90–85,71 рубля. Полностью сбылся только один из шести прогнозных коридоров. При покупке наличной валюты важно учитывать банковский спред: вечером 11 октября московские банки продавали доллар по 84,99–87,50 рубля, разница составляла 251 рубль на каждые 100 долларов.