Возврат долгов предложили не учитывать при назначении единого пособия

Семьям могут разрешить подтверждать, что спорные поступления на банковские счета не относятся к доходам. Это касается возвратов за товары и услуги, а также личных долгов.

Документально подтвержденные возвраты денег предложили исключить из расчета нуждаемости семьи, следует из письма депутата Мосгордумы от фракции «Новые люди» Александра Даванкова в Минтруд. Речь идет об эксперименте по проверке банковских поступлений при назначении единого пособия на ребенка.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в действующий порядок проведения эксперимента, предусмотрев исключение из расчета банковских поступлений документально подтвержденных возвратов денежных средств за товары и услуги, а также возвращенных личных долгов», — говорится в письме.

Депутат также предложил дать семьям возможность объяснить происхождение спорных поступлений до отказа в пособии.

Эксперимент с 1 октября 2026 года проводится в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Пособие не назначат, если поступления на счета всех членов семьи за год превысят 200% официального дохода. При расчете не учитывают переводы между своими счетами и внутри семьи, кредиты и некоторые другие суммы.