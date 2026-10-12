УСН уменьшили, а взносы оплатили позже: как работать с уведомлениями в 2026 году. Выпуск № 129 подкаста «Налоговое утро»

Не каждый ИП знает, как правильно уменьшать налог по УСН на сумму страховых взносов за себя. Рассказываем, как это работет.

С 2026 года фиксированные взносы ИП за себя составляют 57 390 рублей. Хорошая новость: на УСН «Доходы» их можно вычесть из авансового платежа, даже если вы еще не перевели эту сумму в бюджет.

Плохая: полностью обнулить налог взносами смогут только ИП без сотрудников. Как правильно считать аванс за девять месяцев, чтобы не отправить лишнее уведомление, и почему при совмещении УСН и патента одни и те же взносы нельзя использовать дважды — рассказали в подкасте.

Для тех, кто развивает бизнес и хочет меньше отвлекаться на бухгалтерию, налоги и юридические вопросы. Ависто помогает навести порядок в учете, разобраться с налогами и решать юридические задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе.

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