УСН уменьшили, а взносы оплатили позже: как работать с уведомлениями в 2026 году. Выпуск № 129 подкаста «Налоговое утро»
Не каждый ИП знает, как правильно уменьшать налог по УСН на сумму страховых взносов за себя. Рассказываем, как это работет.
С 2026 года фиксированные взносы ИП за себя составляют 57 390 рублей. Хорошая новость: на УСН «Доходы» их можно вычесть из авансового платежа, даже если вы еще не перевели эту сумму в бюджет.
Плохая: полностью обнулить налог взносами смогут только ИП без сотрудников. Как правильно считать аванс за девять месяцев, чтобы не отправить лишнее уведомление, и почему при совмещении УСН и патента одни и те же взносы нельзя использовать дважды — рассказали в подкасте.
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