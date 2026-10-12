Операторы начнут блокировать немаркированные звонки банков с 15 октября 2026 года

Крупнейшие банки предупредили, что их вызовы без маркировки не будут поступать абонентам. Банки считают такое толкование требований закона некорректным.

Немаркированные звонки банков перестанут поступать абонентам с 15 октября 2026 года.

Операторы связи направили соответствующие письма крупнейшим кредитным организациям, пишет «Коммерсант». Под блокировку могут попасть вызовы Альфа-банка, ВТБ, ГПБ, «Ренессанс-кредита», Сбербанка, Совкомбанка и Т-Банка. Эти организации не заключили договоры на маркировку.

Представители банков считают, что закон обязывает операторов доводить маркировку до абонента, но не устанавливает такую обязанность для инициатора звонка.

Требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц действуют с 1 сентября 2025 года. У операторов «большой четверки» услуга стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова, причем плата взимается независимо от соединения.

«Благодаря ей клиент еще до ответа на вызов видит, кто ему звонит и с какой целью: например, уведомление от банка, предложение, напоминание о платеже», — пояснили в «Вымпелкоме».

В МТС подтвердили готовность блокировать звонки с 15 октября. По оценке оператора, после введения маркировки количество спама сократилось на 30%, а доля успешных дозвонов выросла. В «Т2 Мобайл» заявили, что крупные банки ежемесячно совершают более 500 млн немаркированных звонков в сетях «большой четверки».