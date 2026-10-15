💰 С 17 октября 2026 меняется перечень документов для вывоза наличных рублей за границу
Документы микрофинансовых организаций больше не позволят подтвердить право на вывоз наличных рублей.
Документы, выданные микрофинансовыми организациями, исключат из перечня для вывоза наличных рублей, следует из распоряжения Правительства от 07.10.2026 № 2805-р.
Изменения внесены в распоряжение от 30.03.2026 № 658-р, они вступят в силу 17 октября 2026 года.
Физлица смогут использовать документ кредитной организации об операциях с наличной иностранной валютой и чеками, а также чек или квитанцию о выдаче рублей через банкомат или платежный терминал. В документах должны быть указаны ФИО физлица, номер платежной карты или сведения о доверенности — в зависимости от вида операции. Подтвердить получение денег также можно кредитным договором и расходным кассовым ордером банка.
Для юрлиц и ИП в перечень включены кредитный договор и расходный кассовый ордер кредитной организации, подтверждающий выдачу кредита наличными рублями.
Напомним: с 29 сентября 2026 года физлицам запрещено вывозить более 1 млн рублей в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
Для компаний и ИП запрет действует независимо от суммы. Один из вариантов вывоза — через международный аэропорт из правительственного перечня при наличии заверенных банковских выписок о снятии денег со счетов.