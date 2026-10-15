Документы микрофинансовых организаций больше не позволят подтвердить право на вывоз наличных рублей.

Документы, выданные микрофинансовыми организациями, исключат из перечня для вывоза наличных рублей, следует из распоряжения Правительства от 07.10.2026 № 2805-р.

Изменения внесены в распоряжение от 30.03.2026 № 658-р, они вступят в силу 17 октября 2026 года.

Физлица смогут использовать документ кредитной организации об операциях с наличной иностранной валютой и чеками, а также чек или квитанцию о выдаче рублей через банкомат или платежный терминал. В документах должны быть указаны ФИО физлица, номер платежной карты или сведения о доверенности — в зависимости от вида операции. Подтвердить получение денег также можно кредитным договором и расходным кассовым ордером банка.

Для юрлиц и ИП в перечень включены кредитный договор и расходный кассовый ордер кредитной организации, подтверждающий выдачу кредита наличными рублями.

Напомним: с 29 сентября 2026 года физлицам запрещено вывозить более 1 млн рублей в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Для компаний и ИП запрет действует независимо от суммы. Один из вариантов вывоза — через международный аэропорт из правительственного перечня при наличии заверенных банковских выписок о снятии денег со счетов.