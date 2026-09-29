Путин запретил вывозить из России больше 1 млн рублей наличными

Из России запретили вывозить в ряд стран больше 1 млн рублей наличными. Для компаний и ИП запрет действует независимо от суммы.

Президент Владимир Путин установил ограничения на вывоз наличных рублей из России в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Физлица не смогут вывозить в эти страны наличные рубли в сумме свыше 1 млн рублей.

Для юридических лиц и ИП ограничение строже — им запрещен вывоз наличных рублей независимо от суммы.

«Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства — члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей 1 млн рублей, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы», — говорится в указе.

Новые ограничения распространяются именно на наличную российскую валюту и вывоз в перечисленные в документе государства.