ЦБ рассказал, когда цифровой рубль позволит бизнесу и физлицам сэкономить

Можно будет бесплатно переводить крупные суммы, снизить расходы ИП на прием платежей и упростить расчеты внутри холдингов.

Переводы цифровых рублей между физлицами будут бесплатными и без ограничений по сумме, сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. Такой способ подойдет, если нужно срочно отправить крупную сумму родственнику.

ИП смогут экономить на приеме платежей, поскольку эквайринг с цифровым рублем будет дешевле. Для крупных холдингов новая форма расчетов позволит переводить деньги между юрлицами независимо от операционного дня и часовых поясов.

«А еще экономить на выплате зарплаты. Если делать это в цифровых рублях, то это будет стоить всего 1 рубль за строчку в реестре», — пояснила Кахруманова.

При этом банкам потребуется время на адаптацию систем, поэтому сервисы будут запускать поэтапно.

За первый месяц запуска количество открытых счетов в цифровых рублях достигло 220 тыс. Ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька на первом этапе составляет 300 тыс. рублей, но распоряжаться деньгами на платформе можно без ограничений, а операции для физлиц бесплатны.