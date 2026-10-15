С начала банк выявил около 5 млн вредоносных приложений и вирусов на устройствах клиентов.

Более 11,4 млн звонков с мошеннических номеров заблокировали системы Сбера с начала 2026 года, сообщила пресс-служба кредитной организации. В среднем банк блокировал более 43 тыс. таких звонков ежедневно.

Клиенты Сбера могут сообщать о мошеннических номерах и реквизитах через мобильное приложение. Ежемесячно банк получает более 17 тыс. таких обращений.

Чаще всего информацию о мошенниках направляют клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской и Нижегородской областей.