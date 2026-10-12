Смягчение денежно-кредитной политики будет зависеть от замедления инфляции — Решетников

Условия могут смягчить, если снижение темпов роста цен окажется устойчивым. Возвращение инфляции к целевым 4% ожидается к 2027 году.

Возможность смягчения денежно-кредитной политики будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Возможности смягчения денежно-кредитных условий будут зависеть от устойчивости замедления инфляции», — сказал министр.

В прогноз заложено возвращение инфляции к целевому уровню. По прогнозу Банка России, она должна снизиться до 4% к 2027 году.