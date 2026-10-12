Силуанов назвал средний размер пенсии по старости на конец 2027 года

Страховые пенсии в следующем году проиндексируют на 6,8% и 3,3%.

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Страховые пенсии будут проиндексированы дважды — с февраля на уровень инфляции 2026 года 6,8%, с апреля [2027 года] — на 3,3%», — сказал Антон Силуанов.

К концу 2027 года средний размер пенсии по старости составит 29 904 рубля, отметил он. Прожиточный минимум достигнет 20 227 рублей, а МРОТ — 28 935 рублей.

К 2030 году минимальный размер оплаты труда планируют повысить до 35 тыс. рублей.