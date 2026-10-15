Все больше специалистов работают в отраслях, соответствующих их подготовке. Доля неработающих выпускников вузов за пять лет снизилась с 10 до 5,6%.

Средний коэффициент отраслевой концентрации специалистов с высшим образованием увеличился с 39% в 2020 году почти до 45% в 2025 году.

В здравоохранении и социальных услугах работают 91% специалистов по направлению «Клиническая медицина». Среди выпускников педагогических направлений доля занятых в образовании выросла с 65 до 74%, говорится в исследовании РАНХиГС.

У специалистов по технологиям материалов показатель увеличился с 56 до 68%, в строительстве — с 50 до 62%, в химических технологиях — с 48 до 59%. Доля специалистов по направлению «Компьютерные и информационные науки», работающих в своей сфере, за пять лет выросла с 37 до 49%.

Самая высокая незанятость сохраняется среди выпускников гуманитарных направлений, экономики и управления, а также юриспруденции.

Меньше всего неработающих специалистов — в медицине, инженерии, информационных технологиях, обороне и безопасности. Авторы исследования ожидают, что к 2030 году общая доля неработающих выпускников снизится до 4,5%.