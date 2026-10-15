Аналитики назвали срок поиска работы в России

Срок трудоустройства зависит от региона и варьируется от 3 до 11,5 месяца. Разрыв между субъектами достигает почти четырех раз.

Средняя продолжительность поиска работы безработными в России составляет шесть месяцев, следует из аналитического доклада Агентства стратегических инициатив. Исследование посвящено изменениям в здравоохранении, образовании, инфраструктуре и городской среде.

Быстрее всего работу находят в Московской и Ульяновской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах поиск в среднем занимает 3,1 месяца.

В 2021–2025 годах средний срок поиска работы в стране сократился на 13% — с 6,9 до 6 месяцев. Ускорение произошло преимущественно в регионах с крупными рынками труда, а в субъектах с ограниченным выбором вакансий трудоустройство по-прежнему занимает больше времени. При этом разрыв между регионами за четыре года почти не изменился.