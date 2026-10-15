Лимит страхового возмещения по вкладам предложили повысить до 3 млн рублей
Повышенный лимит предлагают применять ко всем вкладам физлиц независимо от срока их размещения. Сейчас максимальное возмещение составляет 1,4 млн рублей.
Лимит страхового возмещения по вкладам физлиц могут увеличить до 3 млн рублей без привязки к сроку вклада.
Об этом сообщил сенатор и член КПРФ Айрат Гибатдинов. Ранее КПРФ уже вносила такой законопроект, его отклонили, но партия намерена доработать инициативу.
«Граждане, которые сейчас пытаются накопить на что-то, вынуждены делить свои деньги между разными банками, чтобы иметь право на возмещение в страховом случае», — заявил Айрат Гибатдинов.
Сейчас также обсуждается законопроект об увеличении страхового возмещения до 2 млн рублей только для вкладов на срок свыше трех лет. По мнению сенатора, такая мера должна стимулировать открытие долгосрочных вкладов.
Для вкладов на три-шесть месяцев лимит при таком подходе останется на уровне 1,4 млн рублей. Это затронет вкладчиков, которым нужен быстрый доступ к накоплениям, в том числе на первоначальный взнос по ипотеке, автомобиль, обучение или другую крупную покупку.