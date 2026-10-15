Повышенный лимит предлагают применять ко всем вкладам физлиц независимо от срока их размещения. Сейчас максимальное возмещение составляет 1,4 млн рублей.

Лимит страхового возмещения по вкладам физлиц могут увеличить до 3 млн рублей без привязки к сроку вклада.

Об этом сообщил сенатор и член КПРФ Айрат Гибатдинов. Ранее КПРФ уже вносила такой законопроект, его отклонили, но партия намерена доработать инициативу.

«Граждане, которые сейчас пытаются накопить на что-то, вынуждены делить свои деньги между разными банками, чтобы иметь право на возмещение в страховом случае», — заявил Айрат Гибатдинов.

Сейчас также обсуждается законопроект об увеличении страхового возмещения до 2 млн рублей только для вкладов на срок свыше трех лет. По мнению сенатора, такая мера должна стимулировать открытие долгосрочных вкладов.

Для вкладов на три-шесть месяцев лимит при таком подходе останется на уровне 1,4 млн рублей. Это затронет вкладчиков, которым нужен быстрый доступ к накоплениям, в том числе на первоначальный взнос по ипотеке, автомобиль, обучение или другую крупную покупку.