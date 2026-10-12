Иностранных работников резидентов ТОР освободят от экзаменов

Для получения разрешения на работу им не потребуется подтверждать знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

Требования к иностранцам, которых привлекают работодатели и заказчики — резиденты территорий опережающего развития, могут смягчить. Законопроект МВД опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 12 октября 2026 года.

Сейчас пункт 1 статьи 15.1 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ обязывает иностранцев при получении разрешения на работу подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

МВД предлагает не применять это требование к работникам, получившим разрешение для трудовой деятельности у резидентов ТОР.

В министерстве считают, что поправки создадут более благоприятные условия для привлечения инвестиций и ускоренного социально-экономического развития территорий опережающего развития.

Подтверждать знания уже не обязаны высококвалифицированные специалисты, некоторые иностранные журналисты, а также иностранцы, получившие разрешения на работу в пределах правительственной квоты. МВД предлагает распространить этот подход на иностранных работников резидентов ТОР.