Организация не включает возвращенные средства в доходы, если обязана перечислить их в бюджет.

Средства целевого финансирования, которые получатель вернул организации для последующей передачи в бюджет, не учитываются при расчете налога на прибыль. Такой вывод Минфин сделал в письме от 25.09.2026 № 03-03-06/3/84285.

Ведомство пояснило, что возвращенные суммы не формируют экономической выгоды непосредственно у организации. Поэтому их не нужно включать в состав доходов, облагаемых налогом на прибыль.

Доходом для целей налогообложения признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить. Это правило установлено статьей 41 НК, а порядок учета доходов при расчете налога на прибыль регулирует глава 25 НК , добавило ведомство.