Письмо Минфина: платить ли налог на прибыль с возвращенного целевого финансирования
Организация не включает возвращенные средства в доходы, если обязана перечислить их в бюджет.
Средства целевого финансирования, которые получатель вернул организации для последующей передачи в бюджет, не учитываются при расчете налога на прибыль. Такой вывод Минфин сделал в письме от 25.09.2026 № 03-03-06/3/84285.
Ведомство пояснило, что возвращенные суммы не формируют экономической выгоды непосредственно у организации. Поэтому их не нужно включать в состав доходов, облагаемых налогом на прибыль.
Доходом для целей налогообложения признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить. Это правило установлено статьей 41 НК, а порядок учета доходов при расчете налога на прибыль регулирует глава 25 НК , добавило ведомство.
Все тонкости анализа рисков, законной оптимизации и защиты бизнеса перед ФНС мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант». Вы научитесь консультировать бизнес по налогам на любых режимах, разрабатывать рекомендации, отвечать на требования и сопровождать проверки с учетом налоговой реформы. Цена прямо сейчас: всего 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽ (доступна беспроцентная рассрочка). После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов с внесением в ФИС ФРДО. Инвестируйте в востребованную профессию 7-го уровня квалификации, пока цена не выросла.