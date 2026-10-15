Расходы уменьшают налоговую базу по ЕСХН только после фактической оплаты, разъяснило УФНС по Республике Калмыкия. Это следует из требований п. 1 ст. 252 НК. Объект налогообложения при ЕСХН — доходы за вычетом расходов (ст. 346.4 НК).

Оплату приобретенных товаров, работ и услуг подтверждают кассовым чеком, квитанцией к приходному кассовому ордеру, платежным поручением с отметкой банка или документом строгой отчетности. Также потребуются договоры, накладные, акты приемки-передачи и другие первичные документы. Первичка, кроме кассового чека, должна быть подписана.

Доходы от реализации и внереализационные доходы учитывают кассовым методом — в день поступления денег на банковский счет или в кассу. Все операции нужно отражать в Книге учета доходов и расходов, форма и порядок заполнения которой утверждены приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

Налоговики выявляют доходы от сельскохозяйственной деятельности, в том числе у незарегистрированных глав КФХ. Одно из направлений работы — оформление крупных личных подсобных хозяйств в качестве крестьянско-фермерских хозяйств.