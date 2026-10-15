Новый порядок действует, если обязанность продавца платить НДС возникла из-за изменения законодательства, а покупатель не вправе принять налог к вычету.

С октября 2026 года для длящихся договоров действуют специальные правила исчисления НДС, напомнили налоговики. Изменения внесены в ст. 166 и ст. 168 НК и распространяются на договоры, заключенные до поправок в налоговое законодательство.

Если во время исполнения договора у продавца возникла обязанность платить НДС, налог рассчитывают исходя из указанной в договоре стоимости товаров, работ, услуг или имущественных прав. Расчетный метод применяют, когда покупатель не имеет права на вычет.

Новый порядок действует при одновременном соблюдении трех условий:

у продавца появилась обязанность по уплате НДС;

покупатель не может принять налог к вычету;

стороны не изменили цену договора по правилам гражданского законодательства.

Кроме того, договор не должен содержать условия об урегулировании взаимодействия сторон при таких изменениях.