НДС по длящимся договорам будут исчислять расчетным методом
Новый порядок действует, если обязанность продавца платить НДС возникла из-за изменения законодательства, а покупатель не вправе принять налог к вычету.
С октября 2026 года для длящихся договоров действуют специальные правила исчисления НДС, напомнили налоговики. Изменения внесены в ст. 166 и ст. 168 НК и распространяются на договоры, заключенные до поправок в налоговое законодательство.
Если во время исполнения договора у продавца возникла обязанность платить НДС, налог рассчитывают исходя из указанной в договоре стоимости товаров, работ, услуг или имущественных прав. Расчетный метод применяют, когда покупатель не имеет права на вычет.
Новый порядок действует при одновременном соблюдении трех условий:
у продавца появилась обязанность по уплате НДС;
покупатель не может принять налог к вычету;
стороны не изменили цену договора по правилам гражданского законодательства.
Кроме того, договор не должен содержать условия об урегулировании взаимодействия сторон при таких изменениях.
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