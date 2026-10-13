💲 ЦБ снизил курс доллара на 13 октября 2026

Официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник снизились. Доллар подешевел почти на рубль, евро — на 93,9 копейки.

Официальный курс доллара снизился на 98,95 копейки, до 83,9153 рубля, следует из данных Банка России. Курс евро уменьшился на 93,9 копейки, до 94,0355 рубля, а юаня — на 13,79 копейки, до 12,536 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 13 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,9153 рубля Евро 94,0355 рубля Юань 12,536 рубля

Курс доллара ЦБ рассчитывает на основе отчетности кредитных организаций по межбанковским конверсионным операциям на внебиржевом валютном рынке. С 8 июня 2026 года официальный курс евро определяется по курсу доллара к рублю и курсу евро к доллару Европейского центрального банка на 15:30 мск текущего рабочего дня.