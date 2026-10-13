Банки отклонили 79,2% заявок на потребкредиты в сентябре 2026

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в сентябре 2026 года осталась около 80%. В Москве показатель вырос за месяц на 0,8 процентного пункта и достиг 76,8%.

Доля отказов по заявкам на потребкредиты в сентябре 2026 года составила 79,2%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй со ссылкой на сведения кредиторов. Показатель остается стабильно высоким.

Банки сохраняют низкий аппетит к риску из-за жесткой денежно-кредитной политики и ограничений на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем», — отметил он.

Среди 30 регионов-лидеров больше всего отказов в Забайкальском крае — 81,4%, Кемеровской области — 81,1% и Новосибирской области — 81,0%. Самые низкие показатели отмечены в Нижегородской области — 75,6%, Белгородской — 76,1% и Воронежской — 76,3%.

За месяц доля отказов сильнее всего выросла в Ростовской области, Москве и Санкт-Петербурге — на 0,8 п.п. Максимальное снижение произошло в Хабаровском крае — на 0,7 п.п.