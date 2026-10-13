Для получения разрешения на работу мигрантам не придется подтверждать знание русского языка, истории России и основ законодательства.

Иностранцев, которых нанимают компании — резиденты территорий опережающего развития (ТОР), предлагают освободить от обязательных экзаменов, следует из законопроекта МВД. Изменения внесут в закон о правовом положении иностранцев.

Сейчас подтвердить необходимые знания должны иностранцы, которые получают разрешение на работу. Исключение действует для высококвалифицированных специалистов, иностранных журналистов и работников, привлеченных в пределах квоты. Об этом пишут «Ведомости».

Новая льгота коснется внеквотных профессий, для которых квота не нужна, уточнила директор по связям с органами государственной власти и коммуникациям компании «Интруд» Оксана Токарева. К таким профессиям относится, например, сварщик.

Президент Ассоциации частных агентств занятости «Труд» Сергей Песков считает, что экзамен можно заменить обязательной адаптацией у работодателя или аккредитованного посредника. В программу могут войти профессиональный минимум русского языка, охрана труда и правила пребывания.

В России создано более 90 ТОР, сообщили в Минэкономразвития. В них работают свыше 1 100 резидентов и создано 144 000 новых рабочих мест. ТОР в моногородах создают на 10 лет с возможностью продления на пять лет, а в ЗАТО — на 70 лет.