Компании могут получить налоговый сертификат за вложения в производство, автоматизацию и НИОКР, а воспользоваться вычетом смогут только после роста прибыли.

Глава «Деловой России» Алексей Репик предложил Владимиру Путину создать налоговый инвестиционный сертификат, который компании смогут получать за подтвержденные вложения в новые мощности, автоматизацию и НИОКР.

Размер сертификата, по предложению бизнес‑объединения, может составлять около половины суммы вложений.

Репик уточнил, что сертификат будет погашаться исключительно из будущего прироста прибыли: если прибыль не увеличится, вычета не будет. Он также отметил, что сертификат планируется оформить как ценную бумагу, под которую банки смогут кредитовать проекты.

«В ближайшие пять лет мы на это не рассчитываем. Но после того, как появится дополнительная прибыль у предприятия от этой инвестиции, ее часть банк может забирать», — сказал Алексей Репик.

По расчетам «Деловой России», вычеты по сертификату могут начать действовать в 2031–2032 годах — спустя пять лет после инвестиций.