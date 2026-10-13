Период временной нетрудоспособности включают в страховой стаж. Однако длительная болезнь может повлиять на годовой пенсионный коэффициент.

Больничный засчитывается в страховой стаж для назначения страховой пенсии, сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Михаил Афанасьев. При этом закон не устанавливает отдельный пенсионный коэффициент за период болезни: пособие по временной нетрудоспособности не облагается страховыми взносами, от которых зависят пенсионные баллы.

«Длительная болезнь может отразиться на годовом пенсионном коэффициенте, но это не означает автоматического снижения будущей пенсии при каждом больничном», — сказал эксперт.

Больничный также может повлиять на премии и надбавки, если положение о премировании связывает их с фактически отработанным временем или выполнением показателей. При этом сама болезнь не считается дисциплинарным проступком.

Страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты и страховой части, которая зависит от количества пенсионных баллов. В 2026 году фиксированная выплата составит около 9,6 тыс. рублей, а за один отработанный год можно получить не более 10 баллов.