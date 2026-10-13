Вычет доступен тем, кто платил НДФЛ в том же году, когда получил медицинские услуги. Для дорогостоящего лечения лимита по расходам нет.

За оплату обычного лечения, включая анализы и стоматологию, можно вернуть до 19 500 рублей в год, сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. По дорогостоящему лечению, например за сложные операции, ЭКО, имплантацию или гемодиализ, возвращают 13% всех расходов, но не больше уплаченного за год НДФЛ.

Вычет можно оформлять ежегодно или раз в три года. Если заявитель оплатил лечение родителя, ребенка или супруга, к документам нужно приложить свидетельство о рождении или браке.

Получить вычет можно после окончания года через декларацию 3-НДФЛ либо через работодателя. Во втором случае нужно подтвердить право на вычет в налоговой, после чего работодатель временно перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты в пределах положенной суммы.

«Система сама рассчитает сумму компенсации. Человеку, с учетом того, что информация о его доходах и уплаченных налогах уже подана работодателем в ФНС, нужно только проверить все данные и указать счет для возврата денег», — сказал Куринный.

Декларацию и справки из клиник можно подать через личный кабинет на сайте ФНС. Некоторые медорганизации самостоятельно передают сведения налоговой, а деньги, как правило, поступают на счет в течение одного-двух месяцев.