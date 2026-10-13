Для получения льготы или выплаты должно быть достаточно подтвердить личность и подать заявление. Остальные сведения госорганы смогут запрашивать самостоятельно.

Механизм оказания госуслуг по принципу одного заявления предложил внедрить председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Инициатива должна избавить заявителей от необходимости обращаться в несколько ведомств и подтверждать право на господдержку.

«Государство должно оказывать услуги гражданам по принципу не только одного окна, но и одного заявления», — заявил Миронов.

Для реализации такого подхода межведомственное электронное взаимодействие должно полностью исключить предоставление документов, которые уже находятся в распоряжении других госорганов. От заявителя потребуется только подтверждение личности и заявление на соответствующую услугу.