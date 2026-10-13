Налог рассчитают с учетом трех групп налоговых баз и доходов от всех источников. Уплатить НДФЛ за 2025 год нужно не позднее 1 декабря 2026 года.

Доходы физлиц с 2025 года распределяют по трем группам налоговых баз, следует из разъяснения ФНС. Для каждой группы действует отдельная шкала ставок, а повышенную ставку применяют только к сумме превышения установленного порога.

В первую группу входят зарплата, премии, отпускные, больничные, выплаты по гражданско-правовым договорам, доходы от аренды, выигрыши, прибыль КИК и поступления от майнинга. Для этих доходов установлена пятиступенчатая шкала ставок от 13 до 22%. Об этом сказано на сайте ФНС.

Вторая группа охватывает доходы от продажи и дарения имущества, операций с ценными бумагами, процентов по вкладам и дивидендов. В третью входят выплаты участникам СВО, а также районные коэффициенты и процентные надбавки за работу на Крайнем Севере и приравненных территориях. Для второй и третьей групп действуют ставки 13 и 15%.

По итогам года ФНС объединит сведения от налоговых агентов, банков и других источников. Если совокупный доход превысит установленный порог, сумму доплаты включат в сводное налоговое уведомление со сроком уплаты не позднее 1 декабря 2026 года.