«Переезжай или увольняйся»: почему закрытие регионального офиса может обойтись компании дороже его аренды. Выпуск № 130 подкаста «Налоговое утро»

Сотрудникам предлагают сохранить должности, но работать в областном центре. Звучит как честная сделка, пока человек не осознает, что ему нужно бросить дом, школу ребенка и пожилых родителей ради прежнего оклада.

Если рабочее место исчезает по решению компании, это не способ сэкономить на сокращении. Разбираемся, почему фраза «мы никого не увольняем, просто приезжайте» — это прямой путь к выплатам, сопоставимым с ликвидацией филиала.

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