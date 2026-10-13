«Переезжай или увольняйся»: почему закрытие регионального офиса может обойтись компании дороже его аренды. Выпуск № 130 подкаста «Налоговое утро»
Работодатель оптимизирует расходы и закрывает точку в небольшом городе.
Сотрудникам предлагают сохранить должности, но работать в областном центре. Звучит как честная сделка, пока человек не осознает, что ему нужно бросить дом, школу ребенка и пожилых родителей ради прежнего оклада.
Если рабочее место исчезает по решению компании, это не способ сэкономить на сокращении. Разбираемся, почему фраза «мы никого не увольняем, просто приезжайте» — это прямой путь к выплатам, сопоставимым с ликвидацией филиала.
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