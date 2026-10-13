В России ожидают рекордное за 17 лет число дефолтов по облигациям

В 2026 году более 50 российских компаний могут допустить дефолты по корпоративным облигациям. Это станет максимальным показателем с 2009 года. Основной причиной эксперты называют длительный период высоких процентных ставок.

До конца 2026 года число эмитентов корпоративных облигаций, допустивших технический или полноценный дефолт, может превысить 50 компаний. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты финансового рынка.

По данным управляющего директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, с начала года просрочки по облигациям допустили уже не менее 30 компаний. К сентябрю зафиксировали более 500 случаев дефолтов и технических дефолтов.

Объем просроченных платежей достиг 41 млрд рублей против 34 млрд рублей за весь 2025 год.

«До конца года число эмитентов с первичными техническими или полноценными дефолтами может превысить 50, при этом около 20–30 компаний рискуют окончательно не исполнить обязательства», — отметил Орехов.

Аналогичный прогноз представил руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин.

По оценке экспертов, 2026 год может стать худшим для российского рынка корпоративных облигаций за последние 17 лет. Больше дефолтов фиксировали только в 2009 году, когда на фоне мирового финансового кризиса обязательства не исполнили свыше 100 компаний, а объем проблемного долга приблизился к 200 млрд рублей.

Основной причиной роста неплатежей эксперты называют затянувшийся период высоких процентных ставок, увеличивший долговую нагрузку на компании.