Аграриям новых регионов с 2027 года начнут компенсировать часть затрат на страхование

Расширение программы агрострахования должно снизить финансовые потери производителей в новых регионах, включая риски из‑за погоды и стихийных бедствий.

С 2027 года аграрии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут получать субсидии на оплату части страховой премии по договорам агрострахования.

Такие изменения закреплены постановлением правительства № 1326, которое корректирует государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции.

«Такая поддержка государства позволит снизить финансовые потери местных производителей, связанные в том числе с неблагоприятными погодными условиями и стихийными бедствиями», — сказано на сайте кабмина.

На оперативном совещании с вице‑премьерами Михаил Мишустин подчеркнул, что расширение программы снизит финансовые потери местных производителей и повысит устойчивость хозяйств.