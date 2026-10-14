В 2026 году вернуть НДФЛ за расходы на обучение можно за 2023, 2024 и 2025 годы. Размер вычета и комплект документов зависят от года оплаты.

Социальный вычет можно заявить за свое обучение, а также обучение брата, сестры, супруга или супруги. Общий лимит социальных вычетов составляет 150 тыс. рублей за налоговый период, а по расходам до 1 января 2024 года — 120 тыс. рублей.

Вычет на обучение детей до 24 лет и подопечных до 18 лет, включая бывших подопечных, ограничен 110 тыс. рублей на ребенка для обоих родителей, опекуна или попечителя. По расходам до 1 января 2024 года лимит составляет 50 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Для подтверждения расходов на собственное обучение за 2023 год к 3-НДФЛ нужно приложить договор, копию лицензии, если ее реквизитов нет в договоре, а также чеки или квитанции. За 2024 и 2025 годы достаточно справки об оплате образовательных услуг по форме из приказа ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@.

Справка не нужна, если образовательная организация или ИП передали сведения о расходах напрямую в налоговую. Информация об этом размещается в личном кабинете налогоплательщика.