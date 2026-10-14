Банк вправе направить внесенные на кредитку деньги на погашение задолженности перед ФНС. Это может привести к просрочке, процентам и ухудшению кредитной истории.

Средства, внесенные для погашения кредитной карты, могут списать в счет налогового долга. Налоговое взыскание относится к третьей очереди платежей, а погашение кредита — к пятой, поэтому банк не может изменить порядок списания.

С 1 ноября 2025 года ФНС вправе взыскивать с физлиц неоспариваемые налоговые долги без суда. При этом списывать деньги непосредственно из кредитного лимита нельзя: они принадлежат банку. Однако средства клиента, поступившие на счет кредитной карты, могут направить налоговой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФНС.

После решения о взыскании у физлица есть семь рабочих дней с момента его направления, чтобы погасить долг или заявить о несогласии. Возражение приостанавливает взыскание на время рассмотрения. Проверить задолженность можно в личном кабинете ФНС или на Госуслугах.

Если ограничения уже действуют, стоит уточнить в банке возможность оплаты через кассу, по номеру кредитного договора или через ссудный счет. После погашения налогового долга снятие ограничений обычно занимает один-два рабочих дня. Начисленные из-за просрочки проценты и штрафы можно попросить пересчитать, но банк не обязан удовлетворять такое заявление.