За девять месяцев 2026 года объем средств физлиц в российских банках вырос на 2%, или на 1,6 трлн рублей. Около 94% прироста обеспечили накопительные счета.

Объем розничных пассивов российских банков превысил 67,4 трлн рублей с января по сентябрь 2026 года. За аналогичный период прошлого года рынок сбережений вырос на 7%.

Средства на накопительных счетах увеличились на 17%, или на 1,5 трлн рублей, и приблизились к 10,8 трлн рублей. Годом ранее прирост по таким счетам составлял 13%.

«Сохраняется спрос как на классические депозиты, так и накопительные счета, которые растут в этом году значительно больше», — сказал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Замедление рынка он связал со снижением ключевой ставки Банка России.

Одновременно клиенты стали чаще выбирать долгосрочные вклады. К концу сентября доля клиентов, которые размещают сбережения на год и более, превысила 10%.