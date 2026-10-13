Сбер потребовал признать оператора АЗС «Трасса» банкротом

Иск о признании ПАО «Евротранс» банкротом поступил в Арбитражный суд Московской области 12 октября 2026 года. До этого Сбербанк публиковал уведомления о намерении обратиться в суд в августе и сентябре. Аналогичные сообщения банк «Россия» размещал в июле и сентябре.

Московская биржа к 7 сентября зафиксировала полноценный дефолт «Евротранса» по всем биржевым облигациям. Их общий объем издание «Нефть и капитал» оценивало в 27,09 млрд рублей. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Выручка оператора АЗС «Трасса» за первое полугодие 2026 года сократилась на 28% — с 93,4 млрд до 67,1 млрд рублей. Чистый убыток составил 5,6 млрд рублей против прибыли в 3,1 млрд рублей за аналогичный период 2025 года.

Председатель совета директоров «Евротранса» Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны по делу о хищении топлива у подмосковного главка МВД. Возможный ущерб по четырем эпизодам превышает 14 млрд рублей, сообщали «Известия». Суд также арестовал принадлежащие Мартышову 70 млн акций компании — 44% уставного капитала; на 29 сентября общая стоимость акций «Евротранса» составляла около 3,7 млрд рублей.