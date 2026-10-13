За один день региональный банк получил 12,8 млн запросов от судебных приставов — столько же, сколько обычно поступает за месяц. Банки предупреждают, что не успевают обрабатывать обращения и рискуют получить многомиллионные штрафы.

Российские банки столкнулись с резким ростом числа запросов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о счетах должников. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) главе ФССП Дмитрию Аристову.

С 18 по 21 сентября 2026 года кредитные организации без предварительного предупреждения получили миллионы запросов. Один из региональных банков только за 19 сентября получил 12,8 млн обращений, другой крупный банк за четыре дня — около 22 млн.

По данным НСФР, количество запросов превышало обычные показатели в 10–12 раз, а в отдельных банках — в 30 раз. При этом значительная часть обращений касалась граждан, у которых не было счетов в получивших запросы банках.

По закону банки обязаны отвечать приставам в течение трех дней. За нарушение срока предусмотрены штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В НСФР предупредили, что при массовом нарушении сроков совокупные штрафы могут поставить под угрозу финансовую устойчивость отдельных кредитных организаций. В ассоциации опасаются, что массовая рассылка запросов станет регулярной и даже крупные банки не смогут обрабатывать их в установленный срок.

НСФР предложил ФССП предварительно проверять через ФНС, в каких банках открыты счета должников, равномерно распределять запросы и предупреждать о резком увеличении их количества минимум за десять дней.

Также ассоциация попросила не штрафовать банки за задержки ответов на запросы, поступившие с 18 по 21 сентября.

С аналогичными проблемами к ФССП обратилась Ассоциация российских банков (АРБ). Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в отдельные дни количество запросов приставов превышало обычные показатели до 48 раз.

В ФССП заявили, что действуют в рамках законодательства об исполнительном производстве. Банк России сообщил, что рассмотрит обращение НСФР в установленном порядке.