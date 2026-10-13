Яндекс восстановил большинство функций умного дома с «Алисой» восстановили

Некоторые возможности сервиса пока работают с ограничениями. Облачные сценарии могут запускаться с опозданием или не срабатывать.

Большая часть функций умного дома с «Алисой» снова доступна, сообщил «Яндекс». Компания продолжает восстановительные работы.

«Большая часть функций умного дома с "Алисой" снова доступна, и мы продолжаем восстановление, чтобы все работало, как раньше», — сказано в сообщении компании.

Статусы станций в приложении «Дом с Алисой» пока обновляются медленнее обычного. Облачные сценарии по датчикам и расписанию иногда срабатывают с задержкой или не запускаются.

История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны.