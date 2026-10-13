Дмитрий Щербаков утверждает, что не выводил прибыль из собственной компании, а получал только зарплату. При этом в отношении предпринимателя ведется уголовное преследование, а одним из спорных эпизодов стал заем на 219 млн рублей.

Основатель сети «Санги Стиль» Дмитрий Щербаков рассказал в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке», как распоряжался доходами во время управления многомиллиардным бизнесом.

По словам предпринимателя, за 20 лет работы он ни разу не получал дивиденды наличными или на личные нужды, а жил исключительно на зарплату. В последние годы она составляла 190 тыс. рублей в месяц.

«Этим примером я показывал топ-менеджерам, что можно жить на нормальную зарплату, мы могли получать больше, но это был осознанный шаг», — пояснил Щербаков.

Предприниматель также прокомментировал обстоятельства спора о займе на 219 млн рублей и зачете обязательств против дивидендов.

По версии Щербакова, начисленные ему за один из периодов дивиденды фактически остались в компании: он подписал документы, но не получил деньги наличными, а направил их на поддержку бизнеса.

«С точки зрения правоохранителей, это оказалось противоправным действием. Решения суда нет — это моя интерпретация; у правоохранителей своя. Еще раз скажу, ни копейки я не вынес из компании», — заявил предприниматель.

Щербаков отрицает обвинения в мошенничестве. Его слова отражают позицию стороны защиты и не означают, что обстоятельства финансовых операций установлены судом.

Ранее ведущий подкаста Борис Мальцев напомнил, что в январе 2024 года Щербакова задержали в аэропорту Кишинева по линии Интерпола. В опубликованном интервью предприниматель рассказал свою версию событий, приведших к банкротству бизнеса.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: