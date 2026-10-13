Правительство потребовало принять дополнительные меры для стабильного снабжения регионов бензином и дизелем. Власти также намерены оперативно реагировать на колебания и необоснованное повышение цен на топливо.

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям активизировать работу по обеспечению регионов топливом. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания о ситуации на топливном рынке, передает ТАСС.

Особое внимание поручено уделить балансу производства и потребления нефтепродуктов, стабильности поставок и оперативному реагированию на необоснованное завышение цен.

На совещании главы регионов доложили о наличии топлива, работе автозаправочных станций и дополнительных мерах по удовлетворению спроса.

Отдельно рассмотрели ситуацию в Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, Кабардино-Балкарии и Хакасии.

Ранее правительство сообщило о стабилизации ситуации на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива. При этом ФАС возбудила 67 дел о нарушениях на топливном рынке.