Цифровые сервисы считают, что обязательная верификация увеличит издержки и сократит число отзывов, хотя бизнес уже может оспаривать недостоверные оценки и идти в суд.

Национальное фитнес-сообщество предложило ввести единые требования к проверке, учету и оспариванию отзывов предложило ввести. Это следует из его письма премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Отзывы предлагают разделить на три категории: верифицированная покупка, верифицированный пользователь и анонимный отзыв. Первые две категории будут влиять на рейтинг, а идентификацию авторов можно проводить через ЕСИА и банки. НФС также предлагает обязать платформы за несколько дней удалять оценки, достоверность которых они не смогли подтвердить. Об этом пишет «Коммерсант».

Снижение рейтинга фитнес-клуба с 4,9 до 3,8 балла может привести к потере до 40% трафика, утверждают в НФС. При этом отзывы учитывают 35-50% потенциальных посетителей, а 90% выбирают место занятий прежде всего по расположению, сообщил руководитель FitnessData Максим Боровиков.

Представители цифровых платформ предупреждают, что обязательная верификация может увеличить издержки сервисов и сократить число оценок. Сейчас бизнес может пожаловаться на недостоверный отзыв платформе, а при отказе — обратиться в суд с требованиями об удалении, опровержении и возмещении убытков. Для взыскания денег потребуется доказать потери и их связь с публикацией.