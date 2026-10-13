Налоговая получила прямой инструмент сравнения данных селлеров с актами сверки маркетплейсов, и любые расхождения между задекларированными доходами и отчетами площадок теперь автоматически становятся предметом внимания инспекторов.

С запуском новых правил обмена данными ФНС начала сопоставлять декларации продавцов с актами сверки, которые маркетплейсы формируют по итогам операций. Инспектор видит не только то, что селлер указал в отчетности, но и то, что площадка начислила по факту продаж. Если суммы не совпадают, система сразу фиксирует расхождение, и вопрос о корректности учета возникает без дополнительных проверок. Об этом в интервью «Клерку» рассказала налоговый консультант Елена Шедис.

Для селлеров это означает переход к более прозрачной модели контроля доходов. Закон обязывает маркетплейсы выдавать акт сверки по запросу продавца в течение семи рабочих дней, что превращает этот документ в ключевой элемент бухгалтерского учета. Раньше сверка зависела от внутренних регламентов площадки, теперь она стала обязательной и формализованной.

Елена Шедис «Октябрь перевел этот обмен из жанра «эксперимент» в жанр «правила». Раньше налоговая видела селлера в его декларации, как на автопортрете. Теперь у нее есть еще и фотография на документы»

Единые цифры у налоговой и у бухгалтера снижают риск спорных начислений и ошибок в доходах, особенно для тех, кто работает на УСН и часто ориентируется на поступления на расчетный счет, а не на фактическую сумму продаж. Акт сверки позволяет увидеть реальный доход — без учета удержанных комиссий, логистики и штрафов, которые не уменьшают налоговую базу.

«Своим клиентам я советую согласие давать. Если учет в порядке, прятать нечего. А продавец, который отказался, в глазах налоговой похож на человека, не пришедшего на медосмотр: может, и здоров, но вопросы уже есть», — сказала Шедис.

Новая система выгодна и продавцам, и налоговой: инспекция получает точные данные для контроля, а селлер — инструмент для подтверждения добросовестности. Но при расхождениях спорить будет сложнее: если цифры в декларации не совпадают с отчетами площадки, аргументы придется подкреплять документами, а не предположениями.

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