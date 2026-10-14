Движение валюты формируют операции Минфина, продажи экспортеров и геополитический фон, который усилился в октябре 2026 года.

14 октября 2026 года рубль начал с умеренного укрепления: доллар опустился к 83,87 рублям, евро — к 93,77, а юань — к 12,5. Движение выглядит стабильным — рынок остается в среднем диапазоне после волатильности начала октября.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 14 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,8675 рубля Евро 93,7723 рубля Юань 12,5028 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 14 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 13 октября 2026 года доллар стоил 83,9 рубля, евро — 94, а юань — 12,5.

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин оценивает текущую динамику как движение внутри прогнозируемого коридора. По его словам, во второй половине октября доллар будет торговаться в диапазоне 83-86 рублей, евро — 92-98, юань — 12,4-12,7.