💲 Рубль снова укрепляется: доллар опустился к 83,87 рубля 14 октября 2026
Движение валюты формируют операции Минфина, продажи экспортеров и геополитический фон, который усилился в октябре 2026 года.
14 октября 2026 года рубль начал с умеренного укрепления: доллар опустился к 83,87 рублям, евро — к 93,77, а юань — к 12,5. Движение выглядит стабильным — рынок остается в среднем диапазоне после волатильности начала октября.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 14 октября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
83,8675 рубля
Евро
93,7723 рубля
Юань
12,5028 рубля
Для сравнения 13 октября 2026 года доллар стоил 83,9 рубля, евро — 94, а юань — 12,5.
Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин оценивает текущую динамику как движение внутри прогнозируемого коридора. По его словам, во второй половине октября доллар будет торговаться в диапазоне 83-86 рублей, евро — 92-98, юань — 12,4-12,7.